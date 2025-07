Bagni nel Piave maxi multa da 500 euro e nuova segnaletica con immagini choc per fermare la balneazione

In un'epoca in cui la sicurezza delle acque è prioritaria, le autorità di Treviso intensificano le misure contro il bagno non autorizzato nel Piave. Con multe salate fino a 500 euro e cartelli shock multilingue, si cerca di sensibilizzare e proteggere i cittadini dai pericoli nascosti. Un passo deciso per tutelare la salute pubblica e preservare il territorio, fermando definitivamente la balneazione illegale.

TREVISO - Nuove ordinanze con maxi multe fino a 500 euro per chi fa il bagno nel Piave. Una campagna choc per informare sui rischi: dai cartelli multi-lingue per segnalare il divieto di balneazione,.

Troppe tragedie, maxi multe per chi farà il bagno nel Piave. E arriva una nuova segnaletica multi-lingue per gli immigrati

Troppe tragedie, maxi multe per chi farà il bagno nel Piave. E arriva una nuova segnaletica multi-lingue per gli immigrati - Nuove ordinanze con maxi multe fino a 500 euro per chi fa il bagno nel Piave. Come scrive ilgazzettino.it

