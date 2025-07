La vera storia dell’Hotel Pasteur l’ecomostro di via Padova che porta fino a Dubai

Scopri la sorprendente storia dell’Hotel Pasteur, l’ecomostro di via Padova che si estende fino a Dubai. Un’enorme struttura di sette piani, simbolo di abbandono e potenzialità nascosta, che testimonia le sfide e le opportunità urbanistiche di Milano. Un tempo punto di riferimento, oggi rappresenta un’occasione per ripensare il futuro della città. La domanda è: come trasformare un gigante abbandonato in risorsa per la comunità?

Il palazzo si riconosce già da lontano: è alto 7 piani. Si trova accanto a via dei Transiti, a pochi metri da via Padova. Un tempo si chiamava Hotel Pasteur. Oggi è uno dei tanti ecomostri presenti in città; edifici abbandonati che potrebbero aiutare l’amministrazione nel risolvere l’emergenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: hotel - pasteur - padova - vera

Hotel Pasteur e gioielleria: ecco il set del film su Torregiani - Hotel Pasteur e gioielleria: ecco il set del film su Torregiani Gli anni di piombo e l’omicidio dell’orefice saranno ambientati a NoLo. Lo riporta ilgiorno.it

Riparte il turismo: aprono 150 hotel della provincia di Padova - Centocinquanta alberghi della provincia di Padova sono pronti a spalancare le porte ai clienti e sfruttare al massimo la bella stagione. ilgazzettino.it scrive