Chiara Tramontano | Voglio giustizia per Giulia L’Italia condannata a convivere con i femminicidi

Chiara Tramontano chiede giustizia per Giulia, vittima di un femminicidio che scuote l’Italia. La sua testimonianza rivela il dolore e la fatica di convivere con una realtà drammatica, dove spesso la giustizia sembra lontana. La sorella di Giulia si interroga sulla mancanza di collaborazione e sulla speranza di una riparazione. In un Paese in cui i femminicidi continuano, è tempo di cambiare rotta e accendere una luce di speranza.

La sorella della donna uccisa da Impagnatiello: “Non ha mai collaborato, perché avrebbe dovuto ottenere la giustizia riparativa? La mia vita è un’altalena, non so se troverò mai un senso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Tramontano: “Voglio giustizia per Giulia. L’Italia condannata a convivere con i femminicidi”

