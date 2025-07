Napoli marketing del sangue | la finta città venduta ai turisti

che Napoli nasconde un lato oscuro fatto di disuguaglianze e problemi sociali, celati dietro la facciata di una città irresistibile. La vera essenza partenopea si cela dietro questa vetrina mediatica, lontana dalle cartoline perfette. È ora di guardare oltre l’immagine patinata e riscoprire la bellezza autentica di Napoli.

Napoli tra la realtà e la vetrina mediatica. C'è chi si riempie la bocca con frasi come "Napoli è la città più bella del mondo". Ci sono influencer, guide turistiche, imprenditori della nostalgia e del folklore, che accompagnano i visitatori tra un murales di Maradona e una passeggiata a Forcella, tra una pizza gourmet e un selfie davanti a una location di Gomorra. Tutto bellissimo, tutto patinato. Ma è una truffa culturale. Perché la verità è che Napoli è anche altro. È una città con una violenza quotidiana che non ha nulla di cinematografico, niente a che vedere con le fiction. Il business degli influencer e dei tour culturali.

