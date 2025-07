Ucraina giorno di guerra 1.234 | le news in diretta

In un contesto segnato da tensioni e novità, il giorno di guerra in Ucraina si colora di nuove strategie e impegni internazionali. Rubio svela una "nuova idea" condivisa con Lavrov, mentre Meloni annuncia oltre 10 miliardi di aiuti a Kiev al summit di Roma. Tajani rassicura: "Kiev non è sola". Ma la situazione rimane critica, con un massiccio attacco drone dalla Russia che rivela come il conflitto continui a evolversi senza tregua.

Rubio parla di una "nuova idea" sull'Ucraina: "Lavrov l'ha condivisa con me, ora io la sottoporrà a Trump". Meloni al summmit di Roma: "Impegni da oltre 10 miliardi". Tajani: "Kiev non è sola". Massiccio attacco con droni lanciato dalla Russia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno di guerra 1.234: le news in diretta

In questa notizia si parla di: ucraina - giorno - guerra - news

Guerra in Ucraina, è il giorno dei colloqui di Istanbul: pesa l'assenza di Putin | La diretta - Oggi, a Istanbul, si svolgono i tanto attesi colloqui di pace per l'Ucraina, ma l'assenza del presidente Putin solleva interrogativi sul futuro delle trattative.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca: “Nessuna data per nuovi colloqui con Usa” Vai su X

Guerra Ucraina, la Russia: «Uccisi 500 soldati di Kiev in un solo giorno». Trump: Putin preoccupato dalle sanzioni Vai su Facebook

Conferenza di Roma, dieci miliardi per l'Ucraina. Volenterosi pronti per una forza di peacekeeping - Sanzioni UE a Russia, Lituania: il veto apposto dalla Slovacchia è inaccettabile; Conferenza sull'Ucraina, Meloni: Italia schierata dalla parte giusta della storia | Zelensky: Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace | L'ambasciata russa: A Roma cinici e ingordi; Guerra Ucraina - Russia, le news del 5 luglio. Media: “Ucciso a Sumy italiano che combatteva per Kiev”.

Pioggia di droni e missili russi su Kiev: 2 morti e 13 feriti. La diretta delle Guerra in Ucraina - Oggi a Roma la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina ... Si legge su msn.com

Ucraina, dai Volenterosi monito a Putin e grazie a Trump: prima volta degli Usa al meeting - I leader della Coalizione riuniti ieri a Londra, Roma e in videocollegamento: prima volta degli Usa al meeting ... Lo riporta msn.com