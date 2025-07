udinejazz sabato 12 luglio con wicked dub division francesco bearzatti e zerorchestra

Preparati a vivere un'estate di note e emozioni con Udine&Jazz, il festival internazionale che dal 12 al 20 luglio trasforma Udine nella capitale mondiale del jazz. La 35ª edizione, #generations, celebra le diverse età e stili di questo affascinante genere musicale, unendo storie passate, presenti e future. E si parte subito in grande stile: sabato 12 luglio, il palco si accende con Wicked Dub Division, Francesco Bearzatti e Zerorchestra. Un'apertura che promette emozioni indimenticabili!

