L’inferno dei migranti tra gli uliveti di Tunisi

Tra gli uliveti di Tunisi, il dramma dei migranti si fa sempre più acuto, mentre i loro gridi di dolore risuonano nel silenzio dell’indifferenza. Ieri, giovedì 10 luglio, si è verificato un altro episodio di violenza inaccettabile contro queste persone vulnerabili. È ora di elevare la voce e chiedere giustizia: il loro destino non può essere ignorato.

Il grido delle persone migranti sale sempre più forte. Ieri, giovedì 10 luglio, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza indicibile contro le.

