Iltempo.it - Contributi per pratiche mai fatte. Le ombre sulla gestione dei patronati Cgil a New York

Leggi su Iltempo.it

Non solo ricevute di pagamento per servizi che dovrebbero essere gratuiti, ma questa sera su Rai3, si accenderanno i riflettori della trasmissione «Lo stato delle cose» anche sui verbali degli ispettori del ministero del Lavoro relativi ai controlli effettuati presso la sede del patronato Incadi New. Altre carte che spuntano ancor di più l'arma legale del segretario della, Maurizio Landini (nella foto) brandita contro l'inossidabile Massimo Giletti, accusandolo di aver diffuso un fiume di menzogne. La trasmissione aveva sollevato il coperchio del vaso di Pandora, rivelando un panorama di irregolarità che farebbero vacillare persino i più fedeli sostenitori del sindacato:duplicate, in gergo «doppia statisticazione»; richieste di denaro per servizi che dovrebbero essere gratuiti; firme e pensioni fasulle; donazioni con tariffari precisi come in un mercato nero dell'assistenza.