Bene Cannavò Paganini e Pucciarelli regnano

Vukovic 6. Spettatore. Si gode il primo tempo da posizione privilegiata. Chiamato in causa solo da una punizione di Bombagi nel finale Zoia 7. Velenoso. Trova il primo gol stagionale a inizio ripresa grazie a un tiro cross che sorprende tutti. Con perfetti anticipi provoca l’ammonizione di due avversari Tonucci 6,5. Regna sui contrasti aerei spingendosi spesso anche in avanti (dal 12 st Bove 6. Concentrato e preciso) Palomba 7. Completo. Con il gol ad inizio ripresa incornicia una prestazione di alto livello6,5. Indomabile. Ogni azione offensiva pesarese transita per i suoi piedi. Nella ripresa salva di testa sulla linea la conclusione a botta sicura di Morello6,5. Detta con maestria i tempi della manovra. Da un suo raffinato tocco in area nasce il gol del 2-06,5.