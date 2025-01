Ilnapolista.it - Anguissa: «Noi vogliamo vincere, il Napoli vuole vincere perché si deve vincere quando si è una grande squadra»

Il centrocampista del, autore del secondo gol contro il Verona, Frank, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DaznLe parole diDedica per il piccolo Daniele«È sempre stato un ragazzo coraggioso e per lui ci siamo detti che dobbiamotutte le partite e ci stiamo provando. Abbiamo giocato per lui e abbiamo vinto»Ora sei quasi più forte dell’anno dello scudetto, forse anche per lui«Diciamo di sì»Ora si può parlare di scudetto?«Come ho sempre detto non cipensare. Pensiamo partita dopo partita e poi faremo i conti. Noi, ilsisi è una»L'articolo: «Noi, ilsisi è una» ilsta.