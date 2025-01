Lanazione.it - Acf, torna il campionato con la prima partita del 2025

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 gennaioilcon ladel, valevole per la 14° giornata di Serie B. L’ACF Arezzo è ospite del San Marino Academy, per la penultimadel girone d’andata. SAN MARINO ACADEMY – ACF AREZZO San Marino Academy: Limardi, Peare, Congia, Gardel, Bertolotti, Poli, Marchetti, Tamburini, Weithofer, Giuliani, La Rocca A disposizione: Montanari, Crocioni, Fancellu, Galli, Ventura, Ciavatta, Magni, Pirini, Miotto All. Simone Bragantini ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (Lunghi 83’), Carcassi (Taddei 68’), Barsali (Corazzi 55’), Zito, Lorieri (Hervieux 83’), Toomey, Martino, Fortunati (Prinzivalli 45’), Razzolini A disposizione: Nardi, Prinzivalli, Corazzi, Lunghi, Perfetti, Santini Margherita, Harvieux, Taddei, Bruni All. Ilaria Leoni Marcatrici: Tamburini (26’, 39’), Carcassi (29’), Lorieri (34’, 51’), Razzolini (54’) Ammonite: Angoli: 3-11 Recupero: 1’- 2’ PRIMO TEMPO 8’ L’Arezzo si fa vedere in avanti.