Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne, netto successo a Riccione. Tellaroli e Frangipane da urlo: la Fcredil si conferma in vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

LasersoftBologna 3 (18-25, 25-19, 22-25, 19-25) LASERSOFT: Tallevi 20, Bologna 1, Spadoni 8, Saguatti 12, Montesi 2, Calvelli 7, Calzolari (L1); Gabellini 9, Morolli 2, Chiste, Tobia. Non entrate: Vidali (L2), Gugnali. All. Piraccini. VTBBOLOGNA: Taiani 11, Fucka 4, Pulliero 9,17, Saccani,19, Laporta (L1); De Paoli, Bongiovanni, Neriotti 9. Non entrate: Malossi, Melega (L1), Cavicchi. All. Ghiselli. Arbitri: Annese e Natalini.(Rimini) Serviva una prova di forza e lala serve nella penultima giornata del girone di andata. Blitz in casa di, terza della classe: Bologna siimbattuta in trasferta, dopo essere passata anche sul campo della seconda Vicenza, a Padova, Castelfranco Veneto e sul campo dell’Imoco.