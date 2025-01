Lanazione.it - Stop ai viaggi d’istruzione, dopo le occupazioni a scuola niente gite all’estero

Cascina (Pisa), 12 gennaio 2025 –la distruzione,. È la scelta, che ha in parte diviso i genitori, presa dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto del Pesenti di Cascina, che per questo anno scolastico hanno deciso di sospendere, soggiorni e uscite didattiche per tutti gli studentil’occupazione di dicembre, quando un nutrito gruppo di ragazzi a volto coperto è entrato illegalmente aper diversi giorni, “causando danni fino a 40mila euro”. “La scelta di sospendere i- afferma la preside Ivana Savino - ha uno scopo educativo e non punitivo. I nostri studenti devono acquisire consapevolezza riguardo a ciò che è successo: una protesta non può diventare una devastazione. La priorità è lo sviluppo di un progetto sull’educazione alla legalità, e siamo felici che molti genitori la pensino come noi”.