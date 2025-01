Lanazione.it - Scarpinata di’ Granocchio ad Agliana, le foto della corsa

, 12 gennaio 2025 – La 36ª edizionedi’, organizzata addalla Podistica Aglianese in collaborazione con l’Arci, si è svolta sotto l’egida dell’UISP, regalando una giornata di sport e storia locale. Ladeve il suo curioso nome al percorso che un tempo attraversava un habitat ideale per i granocchi, le comunissime rane che venivano tradizionalmente servite fritte al terminemanifestazione, trasformando l’evento in una celebrazione gastronomica oltre che sportiva.di’ad, lagallery L’organizzazione, curata dalla Podistica Misericordia Aglianese con il supporto del Circolino Arci di San Niccolò, ha previsto tre percorsi: 13,2 km per i competitivi e due distanze ridotte, di 8 e 3 km, dedicate alla ludico-motoria.