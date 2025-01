Oasport.it - Rugby, la Benetton Treviso sfiora la rimonta a Bristol: playoff a rischio in Champions Cup

Si è appena conclusa la sfida valevole per la terza giornata dellaCup die all’Ashton Gate disono scesi in campo gli inglesiBears e la. Sfida delicatissima e fondamentale per i veneti, che con una vittoria potevano forse già staccare il biglietto per i. Ecco come è andata.Parte meglio, che al 7’ guadagna una touche in attacco. James Williams prende la palla e guadagna terreno. L’attacco prosegue con Bill Mata che avanza, a un metro dalla linea di meta Kieran Marmion passa l’ovale nuovamente a Williams che attacca e si tuffa sotto i pali per il 7-0 iniziale. Al 13’ èad avere una touche in attacco e dalla seguente maul la palla esce all’esterno, e un bel passaggio piatto di Tomas Albornoz serve Rhyno Smith che si tuffa oltre la linea di meta.