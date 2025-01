Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Spugna allo scoglio Inter: in palio il secondo posto

Sarà una domenica sera ricca di emozioni a tinte girosse. Oltre all’impegno delladi Claudio Ranieri, che scenderà in campo alle ore 18 contro il Bologna, sarà protagonista anche la formazione, che affronterà l’al Tre Fontane, con fischio d’inizio fissato alle 20.45. Il match tra girosse e nerazzurre concluderà la quattordicesima giornata di campionato, con la possibilità di capire quale delle due compagini, appaiate a 28 punti, sarà la diretta inseguitrice della capolista Juventus.Per le ragazze divincere significherebbe issarsi quindi alsolitario, approcciando nel migliore dei modi al big match proprio contro la Vecchia Signora della prossima settimana. L’inizio di 2025 è stato benaugurante per la, che ha conquistato la Supercoppa Italiana imponendosi per 3-1 sulla Fiorentina e garantendosi così un nuovo trofeo in bacheca.