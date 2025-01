Lanazione.it - Paghe sempre più misere, rider in sciopero per 4 ore

Leggi su Lanazione.it

in stato di agitazione nelle piattaforme del food delivery Glovo (Foodinho Srl) e Deliveroo (Deliveroo Italy Srl) peral limite della sopravvivenza e un sistema di lavoro che penalizza gli addetti alle consegne. Venerdì sera c’è stato unoa Prato dalle 20 alle 24, con un’adesione "massiccia e compatta" dei"che non hanno risposto alle richieste di fare le consegne", e ieri è stata la volta di Firenze dalle 19 alle 24. "Da troppi mesi - spiegano Mattia Chiosi di Nidil Cgil Firenze e Fabio Capponi di Nidil Cgil Prato-Pistoia - lestanno calando mentre le tratte e le aree si stanno estendendo e, attraverso meccanismi come il pagamento come singola di una consegna doppia, tendono a impoverire ulteriormente una categoria sfruttata e priva di tutele. A tutto questo si sommano i blocchi degli account legati ai permessi di soggiorno o non motivati dalle piattaforme; soprattutto di fronte a segnalazioni di clienti e ristoratori.