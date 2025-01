Lettera43.it - Non solo Mangione, alla radici dell’astio verso le compagnie assicuratrici

“Colpirne uno per educarne cento”. Era uno slogan fra i più gettonati della stagione brigatista. Che è tornato drammaticamente d’attualità con l’uccisione di Brian Thompson, amministratore delegato della UnitedHealthcare, colosso delle assicurazioni sanitarie americane, con uno stipendio di 10 milioni di dollari. Dell’omicidio è accusato l’ormai celebre 26enne Luigi, che il 4 dicembre a New York avrebbe agito per punire i dirigenti delleconsiderati «parassiti che se la sono cercata». È impietoso chiedersi se l’assassinio di Thomson sarà educativo per i manager apicali delle assicurazioni. Certo è che non sono pochi gli americani che continuano a solidarizzare con il (presunto) killer. Al punto da indurre il New York Times a interrogarsi sulle ragioni che hanno oscurato il cordoglio per la vittima e viceversa sottolineato il cinismo e l’avidità delleassicurative.