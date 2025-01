Ilnapolista.it - Napoli-Verona è la dodicesima partita senza gol della formazione di Conte

Leggi su Ilnapolista.it

Ilbatte anche ile si conferma in vetta alla classifica di serie A. Ma soprattuto la vittoria contro ladi Zanetti arriva con ladiche non subisce gol per lavolta come sottolinea la statistica Opta12 – Ilha mantenuto la porta inviolata in 12 delle prime 20 gare stagionali in un singolo campionato di #SerieA per la prima volta dal 1981/82. Fortezza.#— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 12, 2025Leggi anche:2-0, azzurri perfetti e in piena corsa ancheKvara.L'articoloè lagoldiilsta.