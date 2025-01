Ilgiorno.it - Luci sul Sacro Monte. Porte aperte al Giubileo. Arrivano i pellegrini

Leggi su Ilgiorno.it

È un giorno importante per ildi Varese. Proprio oggi verrà infatti inaugurato l’anno giubilare. Il santuario di Santa Maria delè una delle chiese giubilari per l’anno santo 2025. A stabilirlo il decreto arcivescovile firmato da monsignor Mario Delpini, con il quale sono state istituite le chiese giubilari che per tutta la durata dell’anno santo saranno meta di pellegrinaggi all’interno della Diocesi di Milano. Sul territorio della provincia di Varese alsi affiancano la basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate e il santuario della Beata Vergine dei miracoli a Saronno. Quindi il santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate, che ricade invece sotto la Diocesi di Como. Il programma delle celebrazioni per il pomeriggio prevede alle 15 il ritrovo alla Prima Cappella con la salita lungo la via sacra con la recita del rosario presieduto dal vicario episcopale per la zona di Varese, don Franco Gallivanone.