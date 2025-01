Quotidiano.net - Le azioni dei ’pirati’: "L’obiettivo è creare caos. Cercano visibilità politica"

di Mario BenedettoROMANunzia Ciardi, vicedirettrice Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che tipo di attacchi sono quelli messi in atto dagli hacker russi nelle scorse ore? "Si chiamano attacchi DdoS e non danneggiano le strutture informatiche, ma creano disservizi perché saturano le risorse disponibili di un sito. Fanno arrivare un’enorme mole di richieste ai siti, compromettendone il funzionamento". Insomma l’azione di disturbo non è legata ad altri obiettivi, è. "Esatto. Recano disturbo all’utenza proprio perché questo è il loro principale fine. Gli attivisti filo russi lo utilizzano per dare massimo risalto alle loro campagne". Quali strumenti di prevenzione e contrasto l’Agenzia ha a disposizione? "La partita riguarda due fronti, sia i sistemi con i quali i siti vengono allestiti sia le tecniche che si implementano quando l’attacco è in corso.