Kvaratskhelia via da Napoli la delusione di Rosolino | Ormai conta una cosa – ESCLUSIVA

Il georgiano è sempre più vicino a lasciare i partenopei. L’ex nuotatore inai nostri microfoni sulla partenza del numero 77 azzurro“ha chiesto di andare via e io non posso fare niente“, con queste parole Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona ha confermato le indiscrezioni che andavano avantida diverso tempo. Il georgiano èpronto a finire la sua avventura in azzurro e trasferirsi al Paris Saint-Germain. Una scelta a sorpresa visto che nessuno si attendeva una partenza già a gennaio.via da, ladi: “una” –(Lapresse) –calciolive.comIn estate c’era stato qualche piccolo malumore da parte del georgiano. Poi Conte è riuscito a convincerlo e la speranza dei tifosi era quello di proseguire fino a giugno insieme.