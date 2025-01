Superguidatv.it - Ivana Spagna a Verissimo: “Non fate come ho fatto io” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha raccontato cosa le è successo emai è stata ricoverata in ospedale. Pur di far fronte ai suoi impegni, nonostante non si sentisse bene, ha ingerito diversi farmaci. La cosa l’ha portata a sentirsi peggio e a mischiare medicinali che le hannopiù male che bene. Laha assicurato a Silvia Toffanin che non lo farà mai più e che d’ora in poi prenderà qualcosa solo se le viene prescritto.