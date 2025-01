Inter-news.it - Inter, ora serve di più! Inzaghi dovrà fare meglio nel girone di ritorno – CdS

Con Venezia-, Simoneinizia ildi. Il tecnico piacentino ha sempre dato di più neldi andata che al. Il Corriere dello Sport analizza i risultati passati, presenti e futuri del tecnico dell’.GIRO DI BOA – Venezia-è la partita della svolta in tutti sensi. Inizia il giro di boa per i nerazzurri (con 2 partite in meno da recuperare) e una sconfitta dolora in Supercoppa da superare. A questo si aggiunge la questione infortuni che sta tenendo in scacco matto il tecnico piacentino. La situazione non è rosea in casac’è bisogno subito di un riscatto oggi in casa dei lagunari ma anche a San Siro mercoledì prossimo con il primo match da recuperare. Il secondo recupero i nerazzurri lo disputeranno a febbraio contro la Fiorentina. Se dovesse vincere entrambi gli incontri si porterebbe a quota 46, due punti in più rispetto ai 44 del Napoli.