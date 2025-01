Inter a Venezia serve il miglior Zielisnki

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia si prepara a salire sul treno che la porterà aper la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. La gara con la compagine lagunare sarà fondamentale per la formazione nerazzurra per guadagnare tre punti fondamentali a occupare momentaneamente il secondo posto in classifica, in attesa del recupero della gara con la Fiorentina, ma tornare a Milano con l’a posta in palio non si preannuncia come una pratica tutt’altro che semplice da sbrigare. Servono risposteDalle parti di Appiano Gentile, già da diversi mesi, si è soliti fare una cosa, la conta degli infortunati. Ben 31 da inizio stagione a cui si sono aggiunti Yann Bisseck e, in ultimo, Henrikh Mkhitaryan e che obbligherà Simone Inzaghi a pescare dalla panchina. La recente sconfitta in Supercoppa italiana nel derby contro il Milan ha messo in mostra una mancanza di garanzie da parte dei naturali sostituti dei titolarissimi: l’infortunio di Calhanoglu ha permesso a Kristjian Asllani di giocare praticamente tre quarti di partita ma la prestazione del centrocampista albanese non ha convinto.