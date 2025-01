Liberoquotidiano.it - Il piano del "centrino" per fermare il Meloni 2032

Le idee progressiste sono in caduta libera in tutto l'Occidente perché si è preteso di imporle come un dogma, dalla cancellazione della storia alla pretesa di soffocare il libero arbitrio, a cominciare dall'università e dai luoghi di elaborazione del pensiero, dove l'imperativo dovrebbe essere quello di coltivare il dubbio. In Italia la sinistra ha perso il potere a Palazzo Chigi, ma lo conserva saldamente negli apparati dell'alta amministrazione e della cultura, della burocrazia e dell'immaginario (perfino la Treccani mostra un palese pregiudizio morale). Non avendo pronta un'alternativa alla premiership di Giorgia, la sinistra si dedica ad altro. Cosa? La difesa delle «casematte del potere» è il vero imperativo del Pd, mantenere il controllo della “macchina” invisibile dello Stato (la magistratura ne è la punta avanzata) e prepararsi a un indefinito «dopo» che nella loro mente è il «dopo Giorgia».