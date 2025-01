Panorama.it - Il ministro Nordio richiede l'annullamento dell'arresto per Mohammad Abedini

Leggi su Panorama.it

«Ilha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iranianoNajafabadi Mohammad», si legge in una nota ufficiale del ministeroa Giustizia appena divulgata.era stato arrestato a Malpensa il 16 dicembre 2024 su richiesta degli Stati Uniti perché accusato di esportazione di materiali tecnologici statunitensi in Iran e di aver supportato le Guardie rivoluzionarie, che gli Usa considerano a giusta ragione un’associazione terroristica. « In forza'articolo 2 del trattato di estradizione tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governoa Repubblica italiana - si legge nella nota del ministero - possono dar luogo all'estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo stato degli atti, non può ritenersi sussistente.