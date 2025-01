Ilnapolista.it - Dove va il Manchester United senza Garnacho? Altro assist decisivo, stavolta contro l’Arsenal (VIDEO)

Leggi su Ilnapolista.it

Davvero lovuole vendere? Sarebbe una follia. Lo spagnolo naturalizzato argentino, 20 anni, è caduto in disgrazia con Amorim ma resta sempre fondamentale. Si sta giocando Arsenal-di FA Cup e loè andato in vantaggio nella ripresa con gol di Bruno Fernandes sudi. la partita è ancora in corso, loè rimasto in dieci uomini. L’esterno è stato protagonista anche del 2-2il Liverpool. lostava perdendo e undiha consentito a Diallo di pareggiare.Amorim se ne faccia una ragione. E se non se la farà, meglio per il Napoli.What a finish from Bruno Fernandes! pic.twitter.com/9aMhY36Dgl—Zone (@ManZone) January 12, 2025, per il Daily Mail illo vende per 50 milioniLa notizia dell’interesse del Napoli perha echi anche in Inghilterra.