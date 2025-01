Inter-news.it - Darmian: «Gol frutto del concetto di ‘mobilità’. Inter continua il suo percorso!»

Matteo Darmian si è pronunciato nel post-partita di Venezia-Inter, sfida conclusasi con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri. IL COMMENTO – Matteo Darmian ha così parlato a DAZN al termine di Venezia-Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie al suo gol: «Tutte le partite sono difficili. Loro hanno dimostrato di essere organizzati, ma noi volevamo continuare il nostro percorso e ottenere i tre punti. Siamo contenti di esserci riusciti. Noi lavoriamo tanto sulla mobilità, non importa chi arriva. Mi sono trovato lì, ho fatto gol e sono contento di aver aiutato la squadra a conseguire la vittoria».