Liberoquotidiano.it - Corna e strazio: per Katia finisce in disgrazia, suo figlio la annienta a "C'è posta per te"

Una storia atroce, beffarda, dolorosa, quella raccontata a C'èper te, il programma condotto da Maria De Filippi il sabato in prima serata su Canale 5, la puntata in questione è quella di sabato 11 gennaio. La storia è quella di, una madre con il cuore spezzato dal dolore: da otto anni i rapporti con Danny, suo, stanno a zero. Infatti dopo 25 anni di matrimonio e tre figli, la sua vita ha preso una piega inaspettata: la crisi con il marito e l'amore per Donato, un amico di famiglia, hanno portato alla rottura definitiva. Una storia di tradimenti, dolore e rapporti spezzati. La relazione con Donato, iniziata in segreto, dura solo tre mesi prima che le voci di paese costringanoa fare i conti con la realtà. Decide di confessare al marito di non amarlo più e, dopo che lui cambia la serratura di casa, i due divorziano.