Ilrestodelcarlino.it - Coppia uccisa ad Ancona, il cardinale Menichelli abbraccia l’orfano: “Mamma e papà ci sono vicini, proprio come successe a me”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabriano (), 12 gennaio 2024 – Uno accanto all’altra,erano nella vita. Vicino ai due feretri la loro foto di unafelice e sorridente che viveva del loro lavoro, svolto con cura e amore, lo stesso sentimento provato per il figlio Alessandro, 10 anni, rimasto orfano. Tutta Fabriano oggi si è stretta al funerale di Lucia Manfredi e Diego Duca, moglie e marito 40enni morti il 4 gennaio scorso ad, in un incidente stradale avvenuto in via Esino, nel quartiere di Torrette. Ad officiare la cerimonia funebre, che si è tenuta nella chiesa di San Nicolò, la loro parrocchia, è stato ilEdoardo, arcivescovo emerito die Osimo, zio di Lucia. «Chiedo qualche momento di paziente ascolto – ha dettoin una chiesa gremita di persone - vi confesso che per me è molto difficile dire una parola ma la dirò con serenità».