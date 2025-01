Lanazione.it - Ciao all’Albero dei record: "Un simbolo mondiale che dà valore alla città"

Sarà quella odierna l’ultima sera per ammirare lo spettacolo delle mille luci multicolori che disegnano l’Albero di Natale più Grande del Mondo sulle pendici del Monte Ingino. Dal 13 gennaio, infatti, si chiuderà la 44esima edizione di quella che è ormai un’attrazione turistica a tutti gli effetti, caratterizzata da numerose iniziative e anche qualche novità, a partire dcerimonia di accensione del 7 dicembre scorso curata ddirezione artistica di Fabio Vagnarelli, che ha visto protagonista, come testimonial a premere il pulsante di accensione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,universale di professionalità e competenza al servizio del prossimo. Un’altra proposta interessante è stata la mostra fotografica allestita in Via della Repubblica, in cui i visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare immagini storiche e i migliori scatti recenti dell’Albero, ripercorrendo la sua evoluzione e celebrando la sua bellezza riconosciuta e ammirata anche all’estero.