Chiara Ferragni incinta? Lei scrive a Dagospia | So che ti arrivano voci Lo dico a te per tutti…

No, non èe non aspetta un figlio dal compagno Giovanni Tronchetti Provera.per smentire leche si sono susseguite nei giorni scorsi: “Caro Dago, so che ti. Loa te per tutti: non sono. Ciao,”.Così l’imprenditrice digitale ha raggiunto il sito diretto da Roberto D’Agostino. Ma come si erano diffuse le? Vari i passaggi, fino a che il settimanale Oggi non aveva dato conto dialla clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, con il giornalista Alberto Dandolo (in forza sia ache a Oggi) che aveva raccontato di una permanenza di un’ora. Prima ancora, una stramba profezia di Fabrizio Corona ‘nelle vesti di Nostradamus’ che aveva parlato di una probabile gravidanza. Da lì e dalle dizioni di alcune fonti vicine alla coppia che parlano di due persone molto innamorate, le