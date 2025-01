Dilei.it - Che fine ha fatto Maddalena Corvaglia: il cambio di vita

è ricordata soprattutto per essere stata una delle storiche veline bionde di Striscia la Notizia, anche se non sono mancate esperienza televisive successive. Una delle ultime apparizioni è quella in Pechino Express al fianco di Barbara Petrillo, ma da qualche tempo la presenza della showgirl in tv sembra essere sempre più sporadica. Anche la storica amicizia con l’altra ex velina Elisabetta Canalis sembra aver raggiunto il capolinea, ma cosa è successo? Ecco svelato cheha, la nuovaalle BaleariNel 2023ha deciso di lasciare Milano, città nella quale ha vissuto per anni, per trasferirsi a Palma di Maiorca, la capitale delle Baleari, insieme allaJamie. Ildiradicale ha sorpreso molti, ma l’ex velina ha spiegato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al Messaggero di aver preso questa decisione per motivi di sicurezza.