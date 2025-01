Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Leon, missione “remuntada“: si parte contro l’Alta Brianza

La disperata operazione ““ dellasul Mapello inizia oggi, prima giornata di ritorno, avvalorata dalle operazioni di mercato che hanno portato a Vimercate Gerevini, Trovato e Saini. La società ci crede ancora nonostante siano 10 i punti da recuperare sulla capolista bergamasca. La, priva dello squalificato Brambilla, riceve. Sempre nel girone B vuole tornare in zona playoff la Fucina. Contrariamente a quanto aveva paventato il presidente Luciano Pace durante la pausa invernale non è stato ufficializzato il nome di un nuovo allenatore pertanto oggi in panchina a Muggiò ci dovrebbe essere ancora lui a dirigere la squadra nella difficilissima sfidai milanesi della Calvairate. Squalificato Gilles Duguet. Nel girone A l’Ardor Lazzate scende in campo alle 15il Sedriano e vedremo se l’undici dinza includerà l’ultimo arrivato Flavio Becerri (foto).