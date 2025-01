Nonsolo.tv - Backtrack, come finisce? È un film che merita di essere visto?

Leggi su Nonsolo.tv

” è undel 2015 in cui Michael Petroni dà vita ad un thriller con atmosfere da ghost story. Ma? (Evitiamo spoiler)Lo script di “” è firmato da Michael Petroni, noto per essersi dedicato alla sceneggiatura di horror / thriller“La regina dei dannati” e “Possession”.In “” (termine che significa Marcia Indietro, ma può avere anche il significato metaforico di cambio d’opinione) Petroni si avventura in una storia fatta di mistero, permeato da atmosfere da ghost story, in cui il protagonista è tormentato da anime inquiete. La narrazione si sviluppa gradualmente, con i colpi di scena che vanno via via rivelandosi e portando a una resa dei conti dove il sovrannaturale gioca un ruolo cruciale nella trama intricata., la trama del(e accenni al finale)Peter Bower, uno psicoterapeuta tormentato dalla tragica morte della figlia Evie in un incidente stradale, si ritrova ad affrontare il senso di colpa che lo perseguita.