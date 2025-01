Panorama.it - Argentina: Milei non è mica tanto pazzo

Durante tutto il 2023, nella lunga campagna per le presidenziali argentine, aveva promesso una rivoluzione politica ed econo«a colpi di motosega». Comizio dopo comizio, dall’alto delle sue basette, aveva lanciato un programma che pareva una stramba miscela di ricette liberiste e di pulsioni anti-sistema, un mix di anarchia e destra estrema. Poi, a fine novembre, aveva surclassato con il 55,7 per cento dei voti il candidato favorito, l’ex ministro peronista dell’Economia Sergio Massa. E oltre un anno fa s’era insediato alla Casa Rosada. Era il 10 dicembre 2023, e dopo oltre vent’anni di semi-ininterrotto peronismo, Javierereditava un Paese che pareva irrimediabilmente votato all’ennesimo disastro. In quel solo mese, l’inflazione aveva fatto l’ennesimo balzo del 25,5 per cento, portando il tasso annuale al 260.