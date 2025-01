Ilrestodelcarlino.it - Allarme in via Montenero. Voragine nella tombatura

Alla fine ladel Ravone in viaè crollata del tutto. Le alluvioni di maggio 2023 e ottobre 2024 potrebbero avere dato il definitivo colpo di grazia alla protezione, che sembrava ormai logora da tempo, assediata dalle radici e appesantita dall’acqua. Lo aveva raccontato il Carlino a fine novembre, raccogliendo l’appello disperato dei residenti, preoccupati per il rischio di nuove piene: durante gli eventi alluvionali degli ultimi due anni dallaerano fuoriuscite diverse cascatelle, che avevano finito per allagare la via e soprattutto garage e appartamenti al piano terra nei condomini a due passi dal torrente nascosto. Ora, di fronte a un crollo evidente, la paura è quella che con una nuova, preoccupante alluvione fango, detriti e limo potrebbero arrivare con ancora più prepotenza ad allagare l’intera zona circostante, fino a via Saffi.