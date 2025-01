Ilrestodelcarlino.it - Una cesenate nella California in fiamme: “Inferno di fuoco sulla porta di casa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 11 gennaio 2025 – Gli occhi incollati continuamente alla tv e alla ‘app’ che segnala le zone avvampate negli incendi. Una valigia pronta, in attesa dell’ordine di evacuazione che può arrivare da un momento all’altro, mentre Il vento caldo che trastizzoni findi. Così ha vissuto negli ultimi giorni Lavinia Magnani, 31enneche vive e lavora da un anno e mezzo inzona investita dai furiosi incendi. “Gli incendi – racconta Lavinia – sono cominciati martedì 7 gennaio a Pacific Palisades, un quartiere di Los Angeles che si sviluppa lungo l’Oceano Pacifico, sulle colline di Santa Monica. È un quartiere ricco, dove vivono molte persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Io vivo a Brentwood, un quartiere adiacente”. Durante il pomeriggio di martedì scorso dalla sua abitazione si sentivano in continuazione sirene della polizia e dei pompieri: "La situazione è peggiorata rapidamente a causa dei venti di Santa Ana, dei venti secchi che hanno alimentato l’incendio e fatto scoppiare altri focolai in altri punti della città, soprattutto nelle zone collinari.