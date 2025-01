Ilrestodelcarlino.it - "Un omaggio a Manfredi, ma senza paragoni"

Una prostituta disordinata e ‘rumorosa’ e l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per tv e cinema sognando di fare film d’arte. Sono i protagonisti di ‘Gente di facili costumi’, in scena da giovedì (ore 20.45; info 07152525, [email protected] e www.vivaticket.com) a domenica al Teatro delle Muse di Ancona. Il celebre lavoro firmato da Nino Marino e Ninonel 1988 rivive nell’allestimento diretto dal figlio del grande attore, Luca. A interpretare i due personaggi sono Flavio Insinna e Giulia Fiume. Insinna, un successo immediato il vostro. "Sì, ma diciamolo subito: non vogliamo certo paragonarci all’originale, che aveva come protagonista un mostro sacro come Nino. I giornalisti mi chiedono di un possibile ‘confronto’.