Ultima spiaggia ed esonero Motta: hanno scelto l'erede

Il tecnico bianconero pesantemente criticato per gli scarsi risultati soprattutto in campionato: tanti invocano un cambio o danno l’La Juventus deve guarire dalla ‘pareggite’ se vuole provare l’assalto al quarto posto di una Lazio che sta rallentando. I biancocelesti dopo lo 0-6 con l’Interreagito a Lecce, ma poi sono caduti nuovamente nel derby e ieri non sono andati oltre il pareggio contro il Como.Thiago(LaPresse) – calciomercato.itIl distacco è di 4 punti ma con due partite in meno, quindi perfettamente alla portata, ma deve comunque difendersi dagli attacchi della Fiorentina, che pure sta avendo qualche difficoltà nelle ultime settimane, oltre che dal Bologna di Italiano e il nuovo Milan di Conceicao che possono tornare dalle retrovie. La corsa insomma è apertissima, anche se l’ambiente non è proprio dei più sereni intorno ai bianconeri.