Pronosticipremium.com - Torino-Roma Primavera, probabili formazioni: torna Zefi dal 1?, c’è Graziani

Dopo la cocente sconfitta contro il Verona e l’esclusione dagli ottavi di finale di Coppa Italia, ladi Gianluca Falsini deve ritrovare la bussola di fine anno, quando senza neanche troppa fatica riusciva a mettere a tappeto avversari di un certo livello. Il 2025 però non è iniziato per il verso giusto e quale miglior modo per riprendersi se non provando ad affrontare un avversario ostico come il. Le due squadre si affronteranno nel corso della 19ª giornata di Campionatoe si terrà a partire dalle ore 14:00 del 13 gennaio.I giallorossi desiderano scavalcare il Sassuolo primo in classifica, dimostrando di essere la squadra più forte di questa regular season. I granata, invece, vogliono continuare a risalire la china della classifica ed agganciare l’Inter al 6° posto.