Inter-news.it - Taremi riprovaci, ma stavolta con altro epilogo: l’Inter lo rilancia!

Leggi su Inter-news.it

to nuovamente titolare. In Venezia-Inter, Simone Inzaghi è pronto a riaffidarsi all’iraniano con Lautaro Martinez.CONFERMARSI – Un’altra occasione da sfruttare, con la speranza che l’sia totalmente diverso. Domani pomeriggio,si affiderà ancora una volta a Mehdiin attacco, che per la seconda partita consecutiva e mezzo (secondo tempo di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa), affiancherà il capitano Lautaro Martinez in attacco. Cinque giorni fa a Riad, il centravanti iraniano ha ritrovato il gol, peril primo su azione, dopo il rigore trasformato contro la Stella Rossa a settembre in Champions League. Al Penzo di Venezia una nuova e importante occasione, per confermarsi. E non solo.ancora titolare: in Venezia-Inter serve il primo timbro in Serie AORA IN CAMPIONATO –, infatti, non ha ancora trovato il gol in campionato.