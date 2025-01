Sport.quotidiano.net - Scontro salvezza. Giana, obiettivo continuità contro la Pro Vercelli. Chiappella aspetta un colpo di mercato in avanti

GORGONZOLA (Milano)La storica semifinale di Coppa Italia (andata mercoledì 22 alle 18.30 a Gorgonzolail Caldiero) puòre. Dopo il primo successo dell’annola Pro Patria, lacerca il bis in casa (ore 15)la Pro, già battuta sia in campionato che in coppa. Biancazzurri al momento a +4 dai playout e a -4 dai playoff: "Abbiamo chiuso il girone d’andata con qualche punto in meno rispetto a quanto meritato, mala Pro Patria ho visto lo spirito giusto, sia dal punto di vista qualitativo, sia sul piano dell’agonismo", le parole del tecnico Andrea(nella foto). Sul, dopo le partenze di Trombetta e Spaviero, potrebbero arrivare Zigoni (33 anni, Taranto) e Capelli (25 anni, AlbinoLeffe). A centrocampo, poi, piace il classe 2004 della Juventus Next Gen Ledonne.