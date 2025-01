Anteprima24.it - Rivellini (Lega): “Non è che De Luca vuole candidarsi a semplice consigliere?”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nella conferenza stampa di ieri il Governatore, al di là di qualche simpatico atteggiamento “Napoleonico”, ha politicamente “messo alle strette” il suo vero nemico: il PD! Difatti, De, ha chiarito che le sue dimissioni non sono in programma e che effettuerà le tante nomine, in assoluta autonomia. Attenderà poi il responso della Corte Costituzionale sulla legge regionale e se il responso sarà per lui favorevole, il suo nemico (sempre il Pd) dovrà giocoforza fare i conti con lui. In caso contrario si allineerà con serenità al centrosinistra che non potrà fare a meno, sevincere, di una sua lista. È facile prevedere che, anche per il potere che gli daranno le nomine che effettuerà in questi mesi, che la sua lista otterrà più consiglieri dello stesso Pd e, a quel punto, la giunta e il Governatore, nell’improbabile vittoria della sinistra, saranno “cosa sua”! Conoscendo l’ardire e l’ardore di Denon mi meraviglierei, in questa ipotesi, che si candidi addirittura come capolista, presentandosi poi in aula come “” ma dominus di fatto della regione.