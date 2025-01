Thesocialpost.it - Più fiction che storia, “M” si limita al personaggio noir

Mi ci sono messo d’impegno. Contrario alla trasformazione dellain romanzo, ancor più lo sono per la sua riduzione in film o, faccio qualche eccezione per le biografie. Ma rimango spesso deluso. Possono essere un grande spettacolo, ma mi chiedo sempre se quello spettacolo sia percepito come tale da chi lo guarda o come verità storica. Non mi è piaciuto, per esempio, il Napoleon di Ridley Scott (2023). Ho invece apprezzato Oppenheimer di Christopher Nolan (2023), per quanto qualcuno lo abbia criticato per il marginale ruolo ritagliato per Enrico Fermi. A me è sembrato un dettaglio.Mi ci sono tuttavia messo d’impegno per vedere su Sky i primi episodi di M – Il figlio del secolo, riduzione televisiva del romanzone a puntate di Antonio Scurati, che a suo tempo ho scorso e presto archiviato.