Non si ferma all’alt dei carabinieri e dà vita ad una spericolata fuga contromano e a folle velocità nel centro cittadino

Leggi su Dayitalianews.com

In questi giorni infuria la polemica sul caso Ramy Elgaml, il giovane morto dopo un incidente al termine di un inseguimento con i. In quel caso Ramy viaggiava con un amico a bordo di uno scooter che ha ignorato l’alt dei militari fuggendo e qualcosa di molto simile è successo sull’Aurelia, tra Tirrenia e Calambrone in provincia di Pisa, dove un 26enne non si ètodei.L’alt deie poi laUn 26enne, alla guida di una Ford Mondeo station wagon con una donna 45enne di fianco, ha ignorato l’alt deidandoad unache è durata circa 5-6 chilometri. Durante lail ragazzo non si è fatto problemi a sfrecciare anei centri abitati anche, mettendo a repentaglio ladi pedoni, automobilisti e altri utenti della strada, imboccando anche stradeper seminare i militari.