Muhammad Ashfaq il rider-fantasma morto nell’incidente | L’account? Non era suo

Milano, 11 gennaio 2025 – Il, vittima di un incidente stradale a Milano lo scorso 30 dicembre, aveva un account Glovo ma, secondo le informazioni chieste dai sindacati alla piattaforma spagnola del delivery, da tempo non si connetteva più. Non faceva parte, inoltre, della “flotta“ di Deliveroo, altra app che inquadra i ciclofattorini come lavoratori autonomi. Il mistero delL’ipotesi, che circola tra gli altri, è quella che stesse lavorando condi un’altra persona, quando è avvenuto l’incidente stradale in zona Porta Romana fatale per il 44enne, che attorno alle 20 circolava su una bici elettrica con il “cubo“ portavivande giallo di Glovo sulle spalle, all’interno la confezione di un fast food che si scorge anche nei filmati realizzati da alcuni testimoni.