Lieto fine | il 26enne lituano scomparso a Bergamo è tornato a casa

Raigirdas Survelis è ufficialmente rientrato in Lituania. Ilerala vigilia di Natale, si erano perse le sue tracce in città, poi grazie ad un appello sunews e alle segnalazioni di voi lettori è stato individuato e preso in carico dai carabinieri di Rovato.Grazie al fondamentale l’intervento dell’ambasciata Lituana a Roma e all’immenso impegno di Valentina Zaniolo, presidente dell’associazione Penelope Lombardia, ilè rientrato nel suo paese d’origine: sta bene ed ha riabbracciato la mamma.L’ultimo contatto il 24 dicembre, poco dopo mezzogiorno: da quel momento il telefono di Raigirdas Šurvelis, risultava spento e irraggiungibile. Salito a bordo del volo Ryanair FR2871, decollato da Vilnius il 21 dicembre, era atterrato a Orio al Serio alle 11.39 con addosso una giacca nera e dei jeans dello stesso colore.