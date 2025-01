Superguidatv.it - Le leggi del cuore è la nuova soap di Rai Due: trama, cast e quando in TV e a che ora

Unasta per fare il suo debutto su Rai Due. “Ledel” – questo il titolo della serie TV – ha già conquistato i consensi del pubblico in Colombia, e dopo il successo in patria ha “rapito” ildei telespettatori statunitensi. Le vicende portate in scena da unstellare stanno per arrivare anche in Italia.LedeldellaRaiDi cosa parla questaserie tv straniera? Realizzata in Colombia e conosciuta all’estero con il titolo “La Ley del Corazón” narra le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati impiegati in un importante studio legale. Il team è molto noto e apprezzato, visto che ogni controversia – da quelle di diritto penale a quelle di diritto di famiglia – si trasforma nelle aule di tribunale in un nuovo successo.